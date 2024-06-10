Apple під час WWDC 2024 представила набір функцій на основі штучного інтелекту – Apple Intelligence та інтеграцію GPT-4o, а разом з тим оновила асистента Siri, зробивши її розумнішою та глибше інтегрованою у систему та оновивши дизайн.

Завдяки розширеним можливостям розуміння мови Siri є більш природною, більш контекстно релевантною та більш індивідуальною, з можливістю спрощувати та прискорювати повсякденні завдання.

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Відтепер асистент зможе слідувати за розмовою, і підтримувати контекст від одного запиту до іншого. Крім того, користувачі можуть вводити текст у Siri та перемикатися між текстовим і голосовим вводом, щоб спілкуватися з Siri тим способом, який їм зручно.

Siri також зможе надавати користувачам підтримку та поради про використання їхніх пристроїв і відповідати на запитання про те, як використовувати певні функції iPhone, iPad і Mac. Користувачі зможуть дізнатися, наприклад, як запланувати лист електронної пошти в додатку “Пошта” чи як перемкнутися зі світлого режиму інтерфейсу на темний.

Також асистент тепер розумітиме все, що відбувається на екрані та зможе виконувати більше дій з контентом у більшій кількості програм. Apple наводить приклад подібного застосування – якщо ви отримали повідомлення від нового абонента, Siri може запропонувати зберегти контакт.

Також користувачі зможуть сказати: “Відтвори той подкаст, який рекомендував Джеймі”, і асистент знайде та відтворить епізод, при цьому користувачеві не потрібно буде запам’ятовувати, чи згадувався подкаст у повідомленні, чи електронному листі.

Або вони можуть запитати: “Коли приземляється мамин літак?” і Siri знайде деталі рейсу та порівняє їх із відстеженням рейсу в реальному часі, щоб вказати час прибуття.

Завдяки Apple Intelligence асистент також зможе виконувати сотні нових дій у програмах як Apple, так і сторонніх розробників. Наприклад, користувач може сказати: “Відкрийте цю статтю про цикад із мого списку читання” або “Надішліть фотографії з барбекю в суботу”, і асистент подбає про це.