Apple Intelligence, новий набір функцій на основі штучного інтелекту від Apple, має чимало потенціалу, але скористатися цим, як і розумнішою Siri, зможуть далеко не всі.

Apple повідомила, що бета-версія нових функцій буде доступна безплатно цієї осені, але лише на обмеженій кількості пристроїв.

AI буде доступний на iPhone 15 Pro Max та 15 Pro з чипом A17 Pro, iPad Pro та iPad Air з процесорами M1 та новішими, а також MacBook Air, Pro, iMac, Mac mini з процесорами M1, Mac Studio з M1 Max та Mac Pro з M2 Ultra.

Всі раніші пристрої компанії поки що не отримають нові можливості Apple Intelligence та Siri. Однак, крім того, є ще обмеження – функції працюватимуть лише на пристроях, на яких буде обрана мова U.S. English.

Apple зазначає, що більше підтримуваних мов та пристроїв анонсують протягом наступного року.