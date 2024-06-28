На офіційному сайті Ubisoft з’явилося інтерв’ю з генеральним директором компанії Івом Гіймо, який розповів про майбутні плани компанії, ігри над якими зараз працюють розробники та зачепив тему ремейків Assassin’s Creed.

Відповідаючи на перше питання про жанри, які зараз є найцікавішими для Ubisoft, Гіймо відповів, що у пріоритеті ігри у відкритому світі та ігри як сервіс (GaaS). Для ігор на кшталт Assassin’s Creed Shadows та Star Wars Outlaws компанія має власні рушії Snowdrop та Anvil, які вже пристосовані до відповідного жанру та дозволяють дати користувачам хороший продукт.

Водночас з GaaS, основним напрямком для компанії є прислуховуватися до спільноти, без якої ці ігри не змогли б існувати.

“Звичайно, вам абсолютно необхідно мати бачення, але гра є спільною конструкцією з її гравцями”, – зазначив Гіймо.

Він також розповів, що XDefiant вже зіграло 11 мільйонів гравців й гра має багато потенціалу для подальшого розвитку.

Говорячи про серію Assassin’s Creed, Гіймо одразу зазначив, що гравці можуть очікувати на ремейки старих частин франшизи. Зокрема на початку року з’явилися чутки про ремейк Black Flag, які Гіймо потенційно підтвердив. Поки інших подробиць немає, але вже можна очікувати на майбутні анонси.

Пан Гіймо також розповів, що Ubisoft має у планах не лише давати друге дихання старим проєктам, а й розвивати серію далі та створювати нові світи для гравців.

“Мета полягає у тому, щоб ігри Assassin’s Creed виходили частіше, але щоб вони не були однаковими щороку. Попереду багато хороших речей, у тому числі Assassin’s Creed Hexe, яку ми вже анонсували, та яка буде сильно відрізнятися від Assassin’s Creed Shadows. Думаю, ми здивуємо людей”, – сказав Гіймо.

Також інтерв’ю не обійшлося без згадки штучного інтелекту. Відповідаючи на питання про подальший розвиток та інновації в іграх, гендиректор Ubisoft зазначив, що бачить потенціал у використанні штучного інтелекту. Зокрема він вважає, що ця технологія допоможе зробити NPC розумнішими та більш інтерактивними. Згодом застосування ШІ можуть поширити на тварин у світі та на сам світ.