На презентації Ubisoft Forward, яка пройшла у понеділок, 10 червня, Massive Entertainment показала ігролад майбутньої RPG у відкритому світі – Star Wars Outlaws. Окрім цього, студія також представила довший, 10 хвилинний ролик, у якому розробники розповіли ще більше подробиць про гру.

У трейлері Star Wars Outlaws показали космічний корабель, який буде головною базою головної героїні Кей Весс, її транспортним засобом та даватиме можливість вступати у різноманітні сутички та битви у космосі, які, крім усього іншого, впливатимуть на репутацію героїні.

На відміну від Starfield, Massive Entertainment придумали трохи цікавіший варіант посадки космічного корабля на планету. Замість чорного екрана, гра “прогружатиме” нову планету та локації під час того, як космічний корабель входитиме в атмосферу планети та пролітатиме через хмари.

Зараз точно відомо, що у грі з’явиться щонайменше п’ять планет, наприклад, вже давно знайомий фанатам франшизи Татуїн та нові, великі й раніше нерозвідані світи, на які Кей разом з її компаньйоном Ніксом ще доведеться потрапити та дослідити.

Система репутації у Star Wars Outlaws напряму впливатиме на стосунки головної героїні з іншими персонажами. Приміром, ухвалені рішення у діалогах, виконання завдань чи просто сутички з іншими персонажами підійматимуть або опускатимуть репутацію Кей серед різних синдикатів кримінального світу.

Також розповіли про систему прокачування героїні. Замість того, щоб отримувати нові здібності через підняття рівня, Кей доведеться виконувати завдання та відшукувати певних осіб, які допоможуть їй опанувати нові навички та здібності.

Крім того, в ігроладному трейлері показали механіки стелсу, до яких гравцям також необхідно буде звертатися, щоб не вступати у різні непотрібні перестрілки. Хоча, як показує трейлер, без перестрілок теж не обійтися.

Star Wars Outlaws вийде 30 серпня на Xbox Series X|S, PlayStation 5 та ПК. Зараз на гру вже відкрите попереднє замовлення.