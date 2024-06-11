Студія Ubisoft Quebec показала 12 хвилин ігрового процесу майбутньої Assassin’s Creed Shadows, дія якої розгортатиметься в Японії ХVI сторіччя. Гру було показано на щорічній презентації Ubisoft Forward.

Ролик демонструє ігровий стиль обох протагоністів. Як і очікувалося, самурай Ясуке відповідатиме за бойову частину гри. Він пересувається локаціями відкрито та закликає своїх противників до бою замість прихованих вбивств.

Весь “асасинський” геймплей розробники залишили для Наое. Граючи за неї, гравцям доведеться ховатися в тінях, використовувати вертикальність локацій та арсенал шинобі.

Гра вийде 15 листопада 2024 року та вже доступна для попереднього замовлення.