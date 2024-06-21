За чутками, майбутні навушники Galaxy Buds 3 Pro від Samsung матимуть дизайн, схожий на AirPods Pro від Apple, і нещодавній витік рендерів, підтверджує це. Зображення, отримані від корейського ритейлера Coupang, вказують на те, що Samsung кардинально відходить від свого традиційного дизайну навушників.

Судячи з рендерів, Galaxy Buds 3 Pro отримають ергономічну форму випромінювачів, які мають добре лягати у вушну раковину. А от “ніжка” навпаки буде пласкою та з доволі гострими кутами. Такий дизайн може бути зручним для керування навушниками через розміщені на “ніжці” сенсорні панелі.

Очікується, що презентація Galaxy Buds 3 Pro відбудеться 10 липня, разом з навушниками компанія Samsung має показати флагманські смартфони Galaxy Fold6 та Flip6, а також розумний годинник Galaxy Watch7.