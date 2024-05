Видання TechRadar поділилося новими витоками про смартфони Samsung Galaxy Flip6 і Samsung Galaxy Fold6, зокрема про камери, якими вони будуть оснащені, а також покращення згину екрану у Fold6.

Ймовірний Galaxy Flip6 помітили 91mobiles у застосунку Camera FV-5. Запис вказує на 12,5-мегапіксельну основну камеру на задній панелі, яка має продаватися як 50-мегапіксельна, якщо врахувати розбиття пікселів. Торішній Samsung Galaxy Flip5 мав 12 Мп основну камеру.

Також Galaxy Flip6 з’явився у регуляторів в Індії, що є необхідним кроком перед тим, як будь-який гаджет надійде там у продаж. Є припущення, що дата запуску Flip6 і Fold6 – 10 липня.

Щодо Galaxy Fold6, користувач Х Ice Universe опублікував дизайн деталей камери майбутнього смартфона, показавши один з об’єктивів камери зблизька.

Ice Universe також припустив, що Galaxy Fold6 не матиме інтегрованого слота для стилуса S Pen.

Exclusive: This is the camera detail design of Samsung Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/CqisaLNBAa

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 21, 2024