Видання TechRadar поділилося новими витоками про смартфони Samsung Galaxy Flip6 і Samsung Galaxy Fold6, зокрема про камери, якими вони будуть оснащені, а також покращення згину екрану у Fold6.

Ймовірний Galaxy Flip6 помітили 91mobiles у застосунку Camera FV-5. Запис вказує на 12,5-мегапіксельну основну камеру на задній панелі, яка має продаватися як 50-мегапіксельна, якщо врахувати розбиття пікселів. Торішній Samsung Galaxy Flip5 мав 12 Мп основну камеру.

Також Galaxy Flip6 з’явився у регуляторів в Індії, що є необхідним кроком перед тим, як будь-який гаджет надійде там у продаж. Є припущення, що дата запуску Flip6 і Fold6 – 10 липня.

Щодо Galaxy Fold6, користувач Х Ice Universe опублікував дизайн деталей камери майбутнього смартфона, показавши один з об’єктивів камери зблизька.

Ice Universe також припустив, що Galaxy Fold6 не матиме інтегрованого слота для стилуса S Pen.

Exclusive: This is the camera detail design of Samsung Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/CqisaLNBAa — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 21, 2024

Інсайдер також повідомив, що Samsung допрацював лінію згину екрана. Та тепер на лінії буде менше складок, але вони все ще будуть присутні.

Раніше інсайдер OnLeaks на сайті Smartpix ділився рендерами майбутніх смартфонів.