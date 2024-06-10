Відомий інсайдер Еван Бласс (@evleaks) поділився новим витоком інформації, згідно з яким майбутні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro будуть суттєво перероблені: очікується, що нова модель матиме конструкцію, схожу на AirPods.

Samsung відмовиться від дизайну, який був візитною карткою навушників протягом декількох років. Натомість Galaxy Buds 3 Pro матимуть подовжену ніжку, схожу на AirPods від Apple. Вона не лише дозволить навушникам краще триматися у вусі, але й матиме сенсорну поверхню для керування.

Однією з головних переваг нового дизайну має стати покращена якість дзвінків. Завдяки ніжці мікрофон можна розташувати ближче до рота користувача, що разом з технологією направленого мікрофона може забезпечити чіткіший звук під час дзвінків.

Також даними 9to5Google, очікується, що Galaxy Buds 3 Pro буде оснащений численними функціями на основі штучного інтелекту, зокрема розширеними можливостями перекладу. Крім того, очікується, що навушники матимуть покращене активне шумозаглушення.

Серед інших помітних удосконалень інсайдер зазначає більший внутрішній акумулятор, який має забезпечити довший час автономної роботи. В Samsung також планують оновити аудіокомпоненти, щоб покращити якість звуку та більше відповідати приставці Pro в назві моделі.

Разом Galaxy Buds 3 Pro буде представлено молодшу версію навушників Galaxy Buds 3, за чутками анонс запланований на 10 липня. Очікується, що навушники покажуть на презентації Samsung Unpacked разом зі складаними смартфонами Galaxy Fold6 та Flip6, а також розумним годинником Galaxy Watch7 на базі операційної системи Wear OS.