Samsung може повернути варіант Pro для смартгодинників Galaxy Watch 7 та одразу додати туди одну з найбільших батарей. Про це повідомляє 9to5Google.

У нормативному списку з’явилася батарея EB-BL705ABY, призначена для майбутнього Galaxy Watch 7, номінальна ємність якої становить 578 мА•год.

Це – одна з найбільших батарей для розумних годинників, яка фактичною ємністю поступається лише TicWatch Pro 5 із 628 мА•год.

Samsung вже представляла годинники з великою батареєю як-от Watch 5 Pro, який мав заявлену ємність 590 мА•год та фактичну 573 мА•год і працював від 2 до 30 днів, залежно від режиму використання.

Очікується, що Samsung рекламуватиме Pro-версію нового годинника, вказуючи ємність батареї у 600 мА•год. Загалом новий годинник також повинен забезпечувати кілька днів роботи від одного заряду.

Презентація нових годинників від Samsung відбудеться у липні.