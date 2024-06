Embracer Group, ігровий гігант, який володіє правами на такі великі франшизи, як Lord of The Rings, Tomb Raider та Deus Ex у своєму річному звіті зазначає, що штучний інтелект може значно розширити його можливості. Про це пише The Verge.

Конгломерат, який нещодавно розділився на три окремі компанії, прийняв “Групову політику щодо штучного інтелекту”, яка базується на понятті “розширення можливостей”.

Хоча у звіті немає опису цієї політики, у розділі “Огляд ризиків та способів їх зменшення” є фрагмент тексту, який, схоже, містить стислий виклад позиції компанії щодо ШІ:

Штучний інтелект здатен значно покращити розробку ігор, підвищуючи ефективність використання ресурсів, додаючи персоналізацію та оптимізацію ігрового процесу. Використовуючи ШІ, ми створюємо більш цікаві та іммерсивні пригоди, які надають кожному гравцеві унікальний, динамічний і персоналізований досвід. Ми також бачимо великі можливості для ШІ у швидкості розробки ігор, логістиці та плануванні. Embracer Group також розуміє потенційні ризики, пов’язані з використанням ШІ. Наша мета — розширити можливості наших співробітників за допомогою додатків зі штучним інтелектом.

Багато розробників занепокоєні бажанням компаній використовувати штучний інтелект при розробці ігор і тим, як це бажання може вплинути на самих розробників.

Враховуючи останні заходи оптимізації, коли компанія звільнила понад 1400 своїх працівників та продала безліч своїх студій, у працівників Embracer дійсно є привід переживати.

Але Томас Хедман, керівник відділу конфіденційності та управління штучним інтелектом Embracer, каже, що компанія не хоче використовувати ШІ замість людей.

“Ми не хочемо замінити людей штучним інтелектом, ми хочемо розширити їхні можливості”, — каже Хедман. — “Це є основою нашого людиноцентричного підходу до використання потенціалу штучного інтелекту”.

Embracer вважає, що їй необхідно впроваджувати ШІ, щоб залишатися конкурентоспроможною.Компанія визначає “невпровадження ШІ” як потенційний основний ризик.

Невикористання ШІ призведе до того, що компанія втратить конкурентоспроможність, кажуть в Embracer.