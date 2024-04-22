Embracer Group оголосила, що розділиться на три окремі публічні компанії. Також з цього повідомлення стало відомо, що 4A Games – розробник серії Metro – залишається у складі Embracer попри попередні повідомлення про приєднання до російської Saber.

Внаслідок розділення утворяться три незалежні компанії: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends та Middle-earth Enterprises & Friends.

Asmodee Group займатиметься настільними та картковими іграми;

Coffee Stain & Friends фокусуватиметься на інді, АА, F2P та мобільних іграх;

Middle-earth Enterprises & Friends матиме справу з AAA проєктами.

Як окрема компанія Middle-earth Enterprises & Friends працюватиме більш прозоро, пропонуючи кращу структуру для максимізації потенціалу своїх високостратегічних франшиз, з акцентом на “Володарі Перснів”.

Middle-earth Enterprises & Friends володітиме практично усіма студіями колишньої Embracer, серед яких Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios, 4A Games та багато інших.