2023 фінансовий рік для Embracer видався складним: скасування нової гри в серії Deus Ex, масові реструктуризації та оптимізації всередині таких студій, як 3D Realms, Slipgate Ironworks, Free Radical Design, Fishlabs. Gearbox, розробник Borderlands, зараз виставлений на продаж.

Всього протягом 2023 р. було звільнено до 1 400 співробітників різних студій в підпорядкуванні видавця. Генеральний директор Embracer Group Ларс Вінгефорс заявив, що план реструктуризації виходить на фінішну пряму, але попередив, що скорочення будуть продовжуватись, оскільки компанія планує продати ще більше активів.

«В рамках програми реструктуризації Embracer все ще має кілька великих структурованих процесів продажу активів, які можуть зміцнити наш баланс і ще більше скоротити капітальні витрати», — сказав Вінгефорс.

Станом на грудень 2023 року чистий борг Embracer Group становив 16,1 млрд шведських крон, або ж $1,5 млрд.

Embracer робить спроби зменшити свій борг відтоді, як угода про інвестиції у розмірі 2 мільярдів доларів у компанію зірвалась. Видавець вже встиг використати ці гроші для фінансування власних угод та виробництва ігор. Пізніше стало відомо, що таємничим партнером була саудівська компанія Savvy Games Group.