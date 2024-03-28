Embracer Group повідомила, що продає The Gearbox Entertainment за $460 млн Take-Two Interactive. Embracer збереже за собою окремі компанії, зокрема Gearbox Publishing San Francisco, з правами на видавництво Remnant, майбутньої Hyper Light Breaker та деяких ще не анонсованих ігор.
Також у власності Embracer залишаються Cryptic Studios, яка належала Gearbox, та їхні проєкти Neverwinter Online і Star Trek Online. А також студії Lost Boys Interactive та Captured Dimensions.
Таким чином у власність Take-Two Interactive переходять:
- Gearbox Software (Фріско, штат Техас);
- Gearbox Montréal;
- Gearbox Studio Quebec;
- франшизи Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms та Duke Nukem.
Цим продажем Embracer робить ще один крок до закриття заборгованості у $2 млрд через невдалу угоду у 2023 році.
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