У лютому 2024 р. Electronic Arts звільнила 5% працівників, або ж 700 розробників. Попри чи завдяки цьому, у 2024 фінансовому році керівникам компанії було виплачено понад $60 млн винагороди.

Як повідомляє Insider Gaming, Ендрю Вілсон, генеральний директор EA, отримав цього року виплати у розмірі $25,6 мільйона у цінних паперах. Ще близько $35 мільйонів було виплачено іншим керівникам компанії. Про це стало відомо з фінансового звіту Electronic Arts.

Хоч можливо такі виплати і є виправданими, адже Вілсон точно думає про те, як принести компанії більше грошей. Зокрема нещодавно він поділився ідеєю додати динамічну рекламу у майбутні ігри студії. Він також зазначив, що реклама може стати суттєвим рушієм зростання для EA.

Також він зачіпав тему використання штучного інтелекту. За словами гендиректора, ШІ міг би підвищити продуктивність компанії на 30% та дозволити швидше випускати ігри на ринок.

Окрім Вілсон виплати також отримала Лаура Міле, президентка EA Entertainment & Technology. Вона отримала $12 мільйонів протягом останніх 12 місяців. Ще одну винагороду отримав Стюарт Кенфілд, новий фінансовий директор, який нещодавно прийшов на цю посаду, змінивши Кріса Су.

У фінансовому звіті також йдеться про те, що протягом 2024 фінансового року Electronic Arts отримала близько $7,562 мільярда чистого прибутку. Це показує 2% приросту у порівнянні зі 2023 фінансовим роком.