Electronic Arts беззаперечно відома своїм бажанням заробити, а коли всі можливі варіанти вже були використані, гендиректор компанії Ендрю Вілсон розглядає можливість впровадження динамічних рекламних вставок у свої ігри. Про це повідомляє Insider Gaming.

Реклама реальних брендів не є чимось новим, і подібні інтеграції вже давно використовуються в індустрії, проте динамічна реклама – це дещо інше. Така реклама є більш інтелектуальним способом передачі рекламного вмісту користувачам на основі їхніх звичок, історії та інтересів.

“Реклама має можливість стати для нас суттєвим рушієм зростання. Зараз у нашій компанії є команди, які досліджують, як ми реалізуємо дуже продумані втілення в наших іграх”, – розповів Вілсон під час презентації фінансового звіту Electronic Arts.

Раніше компанія вже використовувала рекламу реальних брендів у іграх. Так, у 2006 році Electrnoic Arts додала у Need for Speed: Underground 2 банери з реальними брендами, а у 2020 році гравці UFC 4 бачили рекламу серіалу “Хлопаки” / The Boys на весь екран, яку після шквалу негативних відгуків прибрали.

Поки що залишається таємницею, коли саме, як та чи взагалі запровадить Electronic Arts рекламу у свої ігри.