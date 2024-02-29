Electronic Arts повідомила, що звільняє 5% працівників, це – приблизно 700 людей. Також компанія планує відмовитися від створення ігор за ліцензійними франшизами. Про це повідомляє VGC.

У відкритому листі до працівників компанії генеральний директор Ендрю Вілсон сказав наступне:

«Ми також скасовуємо деякі ігри та відходимо від розробки за ліцензійними франшизами які, на нашу думку, не будуть успішними в нашій мінливій галузі. Ця більша зосередженість дозволяє нам стимулювати творчість, прискорювати інновації та подвоїти наші найбільші можливості, включаючи власні IP, спорт і величезні онлайн-спільноти, щоб забезпечити розваги, які потрібні гравцям сьогодні та завтра».

EA підтвердила в коментарі для VGC, що в межах цих змін було скасовано гру за всесвітом Star Wars, якою, ймовірніше за все, мала бути гра про мандалорця, про яку повідомлялося раніше.

Попри це, компанія поки не відмовляється повністю від ліцензійних франшиз та продовжує працювати над іграми про Чорну Пантеру та Залізну Людину.

Крім того, в межах звільнень повністю закривають студію Ridgeline Games, яка була заснована у 2021 році, щоб працювати над серією Battlefield. Минулого тижня співзасновник студії, Маркус Лехто, покинув Electronic Arts, проте він розповів, що не знав про наміри закрити Ridgeline повністю.