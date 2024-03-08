Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон на пресконференції в Сан-Франциско висловив думку, що штучний інтелект може позитивно вплинути на 60% процесів роботи над іграми. Про це пише Insider Gaming.

За його словами, задачі, на виконання яких потрібно було б 6 тижнів, за допомогою ШІ можуть бути виконані за 6 днів.

«І я хотів би сказати вам, що частина цього полягає в тому, як ми змушуємо наших людей прийняти це, і для творців ігор це неймовірно захоплююче: можливість швидше дістатися до розваг і швидше вийти на ринок є для них Святим Граалем. І тому ми бачимо, що всередині нашої компанії відбувається справжнє захоплення цими речами, які можуть допомогти їм досягти величі набагато швидше», – каже Вілсон.

Він зазначив, що використання штучного інтелекту для звичних процесів розробки допоможе компанії стати на 30% ефективнішою та швидше випускати ігри на ринок.

Вілсон також розповів, що мережа Electronic Arts, яка складається з 700 мільйонів гравців, за допомогою ШІ може збільшитися до мільярда. ШІ ще й допоможе підвищити монетизацію та дати більше персоналізованого контенту.