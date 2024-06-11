На презентації WWDC 2024 Apple анонсувала ряд нових функцій на основі штучного інтелекту: Apple Intelligence, інтеграцію ChatGPT від OpenAI та покращення Siri. Однак компанія не планує на цьому зупинятися та розглядає можливість додати ШІ від Google та інших.

Як пише Android Police, Крейг Федерігі, старший віцепрезидент Apple із розробки програмного забезпечення, згадував під час презентації, що компанія розглядає можливість додати інші моделі ШІ.

Вже по закінченню презентації Федерігі в інтерв’ю також уточнив, що компанія хоче “дозволити користувачам вибирати моделі, які вони хочуть, можливо, Google Gemini, у майбутньому”.

Поки компанія ще не має жодних подібних анонсів. Однак подібні чутки про те, що Apple спілкувалася з Google, були вже давно, але їхній результат поки невідомий.

Зараз офіційна співпраця є лише з OpenAI, однак у подальшому користувачі можуть очікувати інтеграцію Gemini в iOS на тому ж рівні, що зараз представили з ChatGPT.

Вибір OpenAI компанія аргументує тим, що вони хотіли розпочати з найкращого, а тоді вже зосередитися на тому, щоб дати користувачам вибір.