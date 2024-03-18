Apple та Google ведуть переговори щодо використання штучного інтелекту Gemini в iPhone. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, йдеться про ШІ-функції, які можуть з’явитися в програмному забезпечені iPhone вже цього року. За словами джерел, Apple також нещодавно провела переговори з OpenAI і розглядала можливість використання їхньої моделі.

Якщо угода між Apple і Google буде укладена, вона буде заснована на партнерстві двох компаній у сфері пошуку. Протягом багатьох років Google щорічно платить Apple мільярди доларів за те, щоб її пошукова система стала опцією за замовчуванням у веб-браузері Safari на iPhone та інших пристроях.

Обидві сторони ще не визначилися з умовами або брендингом угоди про ШІ, а також не домовилися про те, як вона буде реалізована.

«Угода дасть Gemini ключову перевагу перед мільярдами потенційних користувачів. Але це також може бути ознакою того, що Apple не так далеко просунулася у своїх зусиллях зі створення ШІ, як дехто сподівався, і загрожує подальшою антимонопольною перевіркою обох компаній», – пише видання.

Apple готує нові можливості в межах iOS 18 – наступної версії операційної системи iPhone. Але ці вдосконалення будуть зосереджені на функціях, які працюють на її пристроях, а не на тих, що надаються через хмару.

Тому Apple шукає партнера, який би взяв на себе важку роботу над генеративним ШІ, включаючи функції для створення зображень і написання есе на основі простих підказок.

Раніше повідомлялося, що Apple Inc. придбала стартап DarwinAI, який займається розробкою технологій ШІ. Однією з її основних задач стартапу є створення менших і швидших систем штучного інтелекту. Ця робота може бути корисною для Apple, яка зосереджена на роботі ШІ на пристроях.