Нещодавно Activision офіційно представила Call of Duty: Black Ops 6, а тепер Microsoft підтвердила, що гра з’явиться у Game Pass у день релізу, а також показала новий трейлер гри.

Це буде перша гра у франшизі, яка стала одним із ключових елементів угоди Microsoft про купівлю Activision Blizzard, що з’явиться у підписці.

Як повідомлялося раніше, компанія була не впевнена, чи варто додавати Call of Duty у Game Pass, але врешті нещодавно рішення було прийняте, а тепер воно офіційне.

Наразі невідомо, чи планує тепер компанія піднімати ціни на Game Pass, враховуючи що рішення додати у підписку нову Call of Duty, ймовірно, матиме вплив на продажі гри.

Також поки невідомо, чи планує компанія додавати у підписку попередні ігри серії, але, можливо, ми дізнаємося про це більше під час Xbox Games Showcase, який пройде 9 червня, де зокрема детальніше розкажуть про нову гру.