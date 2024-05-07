У Tesla тривають масові звільнення – тепер вони зачепили працівників ще у кількох відділах, зокрема програмного забезпечення, сервісу та інженерії. Про це пише Electrek із посиланням на обізнані джерела.

Відповідні листи працівники Tesla отримали в період із 3 по 5 травня. Нова хвиля скорочень відбувається після відповідного оголошення компанії минулого місяця.

У квітні стало відомо, що Tesla звільняє понад 10% своїх співробітників по усьому світу. Тоді повідомлялося, що роботу втратять щонайменше 14 тисяч людей. Хоча медіа припускали, що насправді ця цифра може наблизитися до 20%.

Спершу скорочення зачепили керівні посади та високопродуктивних співробітників. Невдовзі стало також відомо про звільнення Ребекки Тінуччі (Rebecca Tinucci), яка очолювала підрозділ Supercharger, та Даніеля Хо (Daniel Ho) – керівника програми нових транспортних засобів.

Після цього кроку наступні звільнення були очікуваними. Ілон Маск надіслав електронного листа іншим керівникам і повідомив їм, що вони також втратять роботу, якщо не скоротять більший відсоток своїх команд.

Ілон Маск і Tesla назвали кілька причин звільнень. Спочатку мільярдер сказав працівникам, що це пов’язано зі швидким зростанням чисельності персоналу Tesla за минулі кілька років, що призвело до неефективності найму та дублювання ролей.

Однак нещодавно він також сказав, що йдеться про реструктуризацію для наступної фази зростання. Звільнення також відбулися після того, як Tesla отримала слабкі фінансові результати через нижчі, ніж очікувалося, поставки авто.