Через низькі продажі автомобілів прибуток Tesla в I кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшився на 55%. Це посилює занепокоєння інвесторів тим, що компанія Ілона Маска втрачає позиції на ринку електромобілів, пише The New York Times.

Прибуток виробника в січні-березні цього року склав $1,1 млрд, дохід скоротився на 9%, до $21,3 млрд.

“Падіння прибутку вважалося неминучим після того, як цього місяця Tesla заявила, що продажі в першому кварталі впали на 8,5 відсотка порівняно з попереднім роком, а також після того, як компанія оголосила про плани звільнити понад 10 відсотків своїх співробітників по всьому світу, або близько 14 000 осіб”, – пише видання.

Скорочення робочих місць були розцінені як ознака того, що Tesla намагається привести витрати у відповідність до падіння доходів.

У I кварталі минулого року Tesla мала одну з найкращих рентабельностей у галузі, заявила компанія рік тому. Проте вона знизила ціни та, як наслідок, стала менше заробляти на кожному проданому авто.

Певний час здавалося, що така стратегія допомагала збільшити продажі компанії. Але навіть з таким підходом Tesla тепер, схоже, змушена боротися за покупців.

За даними видання, інвестори Tesla все більше занепокоєні тим, що падіння продажів і прибутку є симптомом більших проблем, можливо, вказуючи на нездатність компанії ефективно реагувати на зростаючу конкуренцію з боку відомих автовиробників і нових виробників машин із Китаю.