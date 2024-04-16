Напередодні стало відомо, що Tesla звільняє 10% своїх працівників, через що роботу втратять близько 14 тис. людей. Тепер повідомляється, що серед звільнених були керівники компанії та високопродуктивні співробітники. Про це пише TechCrunch.

Два джерела, які поспілкувалися з виданням та побажали залишатися анонімними, розповідають, що чимало працівників компанії, які потрапили під звільнення, мали високу продуктивність.

Одне джерело розповіло, що їх здивувала така кількість звільнених талановитих людей. Проте зазначає, що багато з них були залучені до проєктів Tesla, які компанія не вважала пріоритетними.

Джерела також розповідають, що деякі відділи втратили понад 10% працівників. Один менеджер розповів, що близько 20% його команди було звільнено і що це були справді талановиті люди.

Крім того, серед звільнених були двоє високопоставлених керівників Tesla – старший віцепрезидент із силових агрегатів і енергетики Дрю Багліно та віцепрезидент із державної політики та розвитку бізнесу Рохан Пател.

Пател зазначив, що сам вирішив покинути компанію через те, що зараз вона проходить великі зміни. Він відмовився пояснював, але зазначив, що ці зміни приведуть до того, що “Tesla стане сильнішою, ніж будь-коли, і зміни це добре”.

А от Дрю Багліно сказав, що після 18 років у компанії настав час для нього піти. Він розповів, що задоволений тим, чого зміг досягти у компанії, та що ті напрямки бізнесу, за які він відповідав, показують хороші результати.

Сандіп Рао, керівник відділу досліджень лондонської компанії фінансових послуг Leverage Shares, припустив, що ймовірна причина, чому Багліно покинув Tesla, полягає у тому, що він відповідав за електроприводи та проєкти нових батарей. Він міг покинути компанію, оскільки зараз у цій сфері не так багато інновацій.