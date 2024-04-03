Продажі електромобілів Tesla за підсумками I кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 8,5% – із 422,9 тис. одиниць до 386,810 тис. Це – перше річне падіння показників із 2020 року, пише Bloomberg.

Порівняно з IV кварталом минулого року продажі знизилися на 20,2%. У фінальному кварталі 2023 року Tesla продала 484,5 тис. електромобілів.

Водночас Engadget додає, що отриманий результат також поступається середнім прогнозам – аналітики очікували, що Tesla за перші три місяці цього року продасть 449,080 тис. електромобілів.

Щодо обсягів виробництва, то загалом за I квартал цього року вони досягли 433,471 тис. одиниць. Випуск Model 3 і Y склав 412,376 тис. одиниць, а інших моделей – 20,995 тис. авто.

Раніше повідомлялося, що Tesla у січні 2024 року продала лише один електромобіль у Південній Кореї. Це пов’язують з низкою факторів – від проблем безпеки до ціни й нестачі зарядної інфраструктури.