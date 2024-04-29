Напередодні майбутньої конференції Google I/O 2024, яка запланована на 14 травня, інсайдер Еван Бласс поділився зображеннями наступного “базового” смартфона компанії. Скоріше за все компанія презентує оновлений пристрій саме на цьому заході.

Продемонстровані рендери показали не лише загальні зміни корпусу наступного смартфона, а також опції кольорів – Obsidian (чорний), Porcelain (білий), Bay (синій) and Mint (зелений).

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Минулого року схожі зображення опублікував інсайдер OnLeaks. Як видно, Pixel 8a отримає округліший корпус, ніж має поточна версія Pixel 7a. Проте, оскільки йдеться про базову модель, рамки довкола дисплея це суттєво не зменшить: вони так само залишаться доволі великими, й частина під екраном так само буде більшою за інші.

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Як повідомлялося раніше, Pixel 8a матиме 6,1-дюймовий дисплей з частотою оновлення до 120 Гц (у поточної моделі 90 Гц), отримає процесор Tensor G3, а також підтримуватиме DisplayPort. Значних змін серед камер не буде, як і в дизайні тильного блоку.

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Заразом оновлена модель може стати дорожчою за поточну, однак пропонуватиме опцію з вдвічі більшим обсягом накопичувача – 256 ГБ.