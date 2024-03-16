Google оголосили, що щорічна конференція Google I/O цього року почнеться 14 травня. Конференція проходитиме традиційно поблизу штаб-квартири компанії в амфітеатрі Shoreline в Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, повідомляє 9to5Google.

Конференція триватиме 2 дні, а також транслюватиметься в онлайн-форматі. Реєстрація відкрита та безплатна.

Починаючи з 2016 року, Google проводить I/O на концертному майданчику, хоча й у 2020 році шоу не було, а рік потому воно пройшло повністю онлайн. Цього року на конференції буде невелика жива аудиторія та пряма трансляція для всіх інших.

Є сенс очікувати на безліч анонсів у сфері ШІ та більше деталей про Android 15. Щодо пристроїв то варто очікувати на анонс Pixel 8a та Pixel Fold 2.