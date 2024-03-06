Pixel 8A, бюджетніша версія смартфонів від Google, отримає версію з 256 ГБ сховища, але матиме вищий цінник за попередні моделі. Про це пише WinFuture з посиланням на німецьких ритейлерів.

Новий смартфон матиме 4 кольори: Obsidian (чорний), Porcelain (бежевий), Bay (світло-блакитний) і Mint (салатовий). Поки що варіант з 256 ГБ сховища є лише для моделі у чорному кольорі, інші кольори у ритейлерів доступні лише у варіанті зі 128 ГБ.

Ціна смартфона підніметься до €570 у порівнянні з €499 за Pixel 7A. За модель з 256 ГБ доведеться віддати ще більше – €630. Варто зазначити, що це не офіційні ціни, тож на релізі вартість смартфонів може відрізнятися.

Раніше в мережі також з’являлись рендери Pixel 8A, на яких смартфон отримав 6,1 дюймовий дисплей, дві камери ззаду, більш закруглений корпус, як і у флагманських моделях, та трохи більші рамки дисплею.

Очікується, що смартфон матиме 8 ГБ оперативної пам’яті та працюватиме на тому ж процесорі Tensor G3, що й флагманські моделі.