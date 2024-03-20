Видання Android Authority поділилося інсайдерською інформацією про технічні характеристики майбутнього Google Pixel 8A. Нова бюджетна модель «кращого смартфону» за версією GLOMO зможе похвалитися дисплеєм 120 Гц, Tensor G3 та виходом DisplayPort.

Розмір та роздільна здатність OLED-дисплея залишаться без змін.

Також схожим на Pixel 8 є той факт, що панель постачається від двох виробників; найімовірніше, BOE та Samsung. Враховуючи все це, можна припустити, що дисплеї молодшої та старшої моделей повинні працювати аналогічно.

Google також збільшив радіус кутів дисплея, який тепер більше відповідає дизайну серії Pixel 8.

Pixel 7a Pixel 8a Pixel 8 Розмір екрану 6.1-inch 6.1-inch 6.2-inch Радіус кутів 47px 128px 102px Роздільна здатність 2,400 x 1,080 2,400 x 1,080 2,400 x 1,080 Частота оновлення 90 Hz 120 Hz 120 Hz Яскравість 1,000 nits 1,400 nits 1,400 nits

Також очікується підтримка вихідного сигналу DisplayPort. Ми раніше писали, що апаратно функція була реалізована і в попередніх моделях, але Google вимикала її програмно. В одному з тестових оновлень Android компанія увімкнула цю функцію на Pixel 8 та 8 Pro.

Хоча це все – ще не повнофункціональний режим робочого столу, подібний до Samsung DeX, це ознака зацікавленості Google у тому, щоб зробити цю функцію більш корисною в майбутньому.

Наразі незрозуміло, чому Google включив вихід DisplayPort, не маючи відповідного софту для його підтримки. Проте, безумовно, буде цікаво подивитися, що станеться в майбутньому.

Камера

Камери завжди були сильною стороною лінійки Pixel A. Завдяки дивам обробки даних від Google вони вважаються одними з найкращих смартфонів для фотографування у своєму класі, хоча їхнє апаратне забезпечення, як правило, поступається конкурентам.

Pixel 8А матиме 64-мегапіксельну систему на базі Sony IMX787, як і попереднє покоління Pixel 7А.

Pixel 7a Pixel 8a Pixel 8 Основна Sony IMX787 (64 MP) – 1/1.73″ Sony IMX787 (64 MP) – 1/1.73″ Samsung GNV (ймовірно; 50 MP) – 1/1.31″ Надширока Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3″ Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3″ Sony IMX386 (12 MP) – 1/2.9″ Передня Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3″ Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3″ Samsung 3J1 (11 MP) – 1/3″

SoC

Як і передбачалося, Pixel 8a також поставляється з оновленою SoC: Google Tensor G3. Це – той самий процесор, що і в серії Pixel 8. Якщо Tensor G2 був відносно незначним оновленням, то поступовий перехід на G3 є набагато більшим стрибком для серії A.

Google відмовилася від застарілих ядер Cortex-X1 і Cortex-A55 на користь новіших, швидших і енергоефективніших ядер 2022 року. Google також змінила розташування ядер із 2+2+4 на 1+4+4, надавши SoC ціле додаткове ядро процесора. Все це призводить до значного пришвидшення роботи чипа.

Tensor G3 також має інші покращення порівняно з G2, такі як новіший графічний процесор Mali-G715, новий модем Samsung Modem 5300, підтримка кодування AV1 до 4K/60fps, оновлений TPU та новий DSP для обробки зображень.

Pixel 8a використовує дещо іншу версію G3, ніж Pixel 8 і 8 Pro. Хоча кремнієва матриця всередині чипа ідентична, пластикова упаковка відрізняється. У той час як звичайний G3 використовує FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging), G3 8a використовує IPoP (Integrated Package on Package). За словами Samsung, IPoP товстіший і гарячіший, ніж FOPLP, але він також дешевший, що пояснює таке рішення. На практиці різниця не повинна бути великою, і чип все одно має бути масовим оновленням.

У серії Pixel 8 компанія Google спробувала дистанціювати Pro та звичайні Pixel, і їй це вдалося настільки, що Pixel 8 буде відчуватися ближчим до Pixel 8a, ніж зараз до 8 Pro.