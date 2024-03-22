Microsoft представила нові Surface Pro 10 та Surface Laptop 6, які не будуть продаватися безпосередньо споживачам, повідомляє The Verge.

Нові пристрої орієнтовані на бізнес-користувачів та оснащені новітніми процесорами Intel Core Ultra, новою клавішею Microsoft Copilot і нейронним процесором (NPU) для прискорення деяких вже наявних та майбутніх функцій зі штучним інтелектом у Windows 11. Microsoft називає їх першими ПК зі ШІ Surface AI, створеними виключно для бізнесу.

Обидва пристрої Surface не зазнали зовнішніх змін, тому Surface Pro 10 для бізнесу виглядатиме як версія Surface Pro 9 від Intel. Surface Laptop 6 для бізнесу має додатковий порт USB-C Thunderbolt 4, але рамки екрана та загальний дизайн дуже схожі на Surface Laptop 5. Обидва пристрої почнуть постачатися комерційним клієнтам 9 квітня.

Surface Pro 10

У Surface Pro 10 для бізнесу є вибір між процесорами Core Ultra 5 135U та Core Ultra 7 165U, а також базова версія з 8 ГБ оперативної пам’яті, яку можна розширити до 64 ГБ оперативної пам’яті.

Базова специфікація, яка коштуватиме в роздріб від $1199, також включатиме твердотільний накопичувач Gen4 об’ємом 256 ГБ. Surface Pro 10 матиме два порти USB-C Thunderbolt 4 і порт Microsoft Surface Connect для зарядки. Microsoft обіцяє до 19 годин автономної роботи з новими чипами Intel.

Microsoft покращила 13-дюймовий дисплей Surface Pro 10 для бізнесу, надавши йому нове антиблікове покриття та збільшивши яскравість на 33%. Чутки про OLED дисплей виявилися неправдивими, Surface Pro 10 для бізнесу постачатиметься з LCD-дисплеєм.

Окрім дисплея, Surface Pro 10 також має значно покращену фронтальну камеру. Вона має 114-градусне поле зору і навіть знімає відео з роздільною здатністю 1440p. Завдяки чипу NPU також будуть доступні ефекти Windows Studio з розмиванням фону та автоматичним кадруванням під час відеодзвінків.

Також пристрій матиме зчитувач NFC, що дозволить компаніям легко використовувати ключі безпеки NFC для автентифікації. Microsoft також планує випустити версію Surface Pro 10 для бізнесу з підтримкою 5G у майбутньому.

Surface Laptop 6

Surface Laptop 6 матимуть чипи Intel серії Core Ultra H, які забезпечують продуктивність на рівні настільних комп’ютерів. Компанії зможуть обирати між Core Ultra 5 135H та Core Ultra 7 165H, 8 ГБ оперативної пам’яті в базовій моделі за $1199, із можливістю розширення до 64 ГБ, та накопичувачами, починаючи з 256 ГБ SSD Gen4 ємністю до 1 ТБ.

15-дюймова модель вперше матиме два порти USB-C Thunderbolt 4, а також звичайний USB-A, роз’єм для навушників і порт Microsoft Surface Connect для зарядки.

Менша 13,5-дюймова модель матиме лише один порт USB-C Thunderbolt 4, а також роз’єм для навушників і порт Surface Connect.

Microsoft не внесла суттєвих змін до дисплея Surface Laptop 6 for Business, але додала антиблікове покриття. Фронтальну камеру також було оновлено до 1080p. Microsoft стверджує, що Surface Laptop 6 for Business буде вдвічі швидшим за Laptop 5 завдяки процесорам серії Ultra H.

Microsoft продаватиме обидва ці пристрої виключно підприємствам через власні канали та авторизованих реселерів.

За словами Ненсі Гаскілл, генеральної менеджерки бізнесу Surface, обидва ці пристрої також є найпростішими в обслуговуванні пристроями Surface від Microsoft. Microsoft розмістила QR-коди на внутрішніх компонентах обох пристроїв, а на Surface Pro 10 є внутрішнє маркування, щоб полегшити ідентифікацію гвинтів і типів драйверів для певних компонентів.

Microsoft все ще не готова говорити про численні функції штучного інтелекту, які вона додасть до Windows наприкінці цього року, але ці два нові пристрої будуть готові до них. Наразі Microsoft планує провести 20 травня спеціальний захід, присвячений Windows і Surface AI, на якому генеральний директор Microsoft Сатья Наделла поділиться баченням компанії щодо ШІ як для програмного, так і для апаратного забезпечення.