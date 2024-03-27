​Google представила нову версію свого браузера Chrome для комп’ютерів на базі ARM.

У новому випуску Chrome буде повністю оптимізовано під апаратне забезпечення та операційну систему ПК на базі чипів Snapdragon. На відміну від x64-версії Chrome, яку раніше доводилося запускати в емуляції з низькою продуктивністю.

Оновлення присвячене майбутньому запуску новітніх процесорів Qualcomm на базі ARM для Windows під назвою Snapdragon X Elite.

Оптимізована версія Chrome від Google має працювати на будь-якому комп’ютері з Windows на базі ARM, незалежно від виробника процесора. Але наразі Qualcomm є єдиним виробником таких процесорів для Windows.