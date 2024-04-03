Qualcomm поділилася результатами тестів майбутніх процесорів Snapdragon X Elite, які працюють на архітектурі ядра Oryon, порівняно з найновішими процесорами Intel Core Ultra Meteor Lake, повідомляє Wccftech.

Тести включають 12-ядерний чип Qualcomm Snapdragon X Elite, ASUS Zenbook 14 OLED із процесором Intel Core Ultra 7 155H та ASUS ROG Zephyrus M16 із процесором Intel Core Ultra 9 185H. Для бенчмаркінгу Qualcomm використовувала дуже популярний набір тестів Geekbench 6.2.

Snapdragon X Elite демонструє на 51% вищу продуктивність при повній потужності та на 65% нижче енергоспоживання при тій же продуктивності в порівнянні з Core Ultra 9 185H та на 54% в порівнянні з Core Ultra 7 155H.

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Багатопотокові бенчмарки показують перевагу в 41% над Core Ultra 9 185H (40 Вт проти 80 Вт) і 52% над Core Ultra 7 155H (40 Вт проти 60 Вт) при потужності ISO і на 58-60% менше енергоспоживання, якщо порівнювати з продуктивністю його конкурентів.

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Із боку графічного процесора спостерігається схожа картина: iGPU пропонує на 36% кращу продуктивність при ISO (30 Вт проти 45 Вт) і на 50% менше енергоспоживання, якщо порівнювати з конкурентами.

У Qualcomm заявили, що процесори Snapdragon X Elite підтримуватимуть ігри, так само як і будь-які інші пристрої на Windows, і вони працюють над тим, щоб забезпечити безперебійну роботу в іграх. Нещодавно ми бачили демонстрацію процесорів X Elite, які запускали Baldur’s Gate 3 з частотою близько 30 кадрів у секунду у 1080p, хоча й залишилося загадкою, на яких налаштуваннях тестувалася гра.