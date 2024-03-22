Qualcomm повідомляє розробникам, що для запуску ігор на ноутбуках із процесорами Snapdragon додаткове портування не знадобиться, пише The Verge.

На конференції ігрових розробників (GDC) інженер Qualcomm Іссам Халіл (Issam Khalil) розповів, що неанонсовані ноутбуки використовуватимуть емуляцію для запуску ігор на x86/64 на майже повній швидкості.

Ці ноутбуки можуть з’явитися дуже скоро. Qualcomm підтвердила, що запустить системи з Snapdragon X Elite цього літа, а неанонсовані споживчі версії Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 очікуються в травні з цими чипами, як повідомляють анонімні джерела.

Для ноутбуків із Snapdragon у розробників є три варіанти, пояснив Халіл:

Вони можуть перенести свої ігри на ARM64 для кращої продуктивності процесора та енергоспоживання.

Вони можуть створити гібридний ARM64EC, в якому Windows та її бібліотеки і драйвери Qualcomm працюють нативно, а решта програми емулюється для майже нативної продуктивності.

Вони можуть не робити нічого, і їхня гра повинна працювати в будь-якому випадку – за допомогою емуляції x64.

І хоча Qualcomm фіксує незначне зниження продуктивності CPU при переході з x64 на ARM64, це відбувається лише при першому переводі блоку коду – «наступні переходи є прямим доступом до кешу».

Qualcomm заявляє, що має драйвери Adreno GPU для DX11, DX12, Vulkan та OpenCL, а також підтримуватиме DX9 і до OpenGL 4.6 через шари відображення.

Але не без мінусів: ігри, які покладаються на анти-чит драйвери на рівні ядра, не працюватимуть під емуляцією та потребуватимуть все ж таки допрацювання від розробників.

Наразі не працюватимуть також ігри, які використовують набори інструкцій AVX. Халіл пропонує розробникам використовувати SIMDe, щоб отримати величезну перевагу в перетворенні їх на код NEON. Це стосується і ARM64EC.

Хоча інженер не назвав конкретні проєкти та скільки загалом ігор Qualcomm протестувала, він сказав, що компанія перевіряє всі топові ігри в Steam – і це дає Qualcomm впевненість у тому, що більшість із них повинні працювати.