Українська студія Triomatica Games випустила нову гру у жанрі point-and-click – Trust No One.

Гравцям доведеться вжитися в роль журналіста, який намагається розгадати таємниці компанії, котра розробляє штучний інтелект. Для цього доведеться досліджувати локації, змальовані з вулиць Києва. Розробники обіцяють наратив, який спонукає мислити нестандартно.

Triomatica Games відома завдяки своїй попередній грі Boxville, що сильно натхненна такою класикою як Machinarium. Boxville отримала нагороду DevGamm за найкращу мобільну гру 2022 року та GDWC за найкращу мобільну гру 2023 року.

Trust No One доступна лише англійською мовою, але так довелося зробити через унікальний геймплей гри, повідомляє розробник.

«Через використання в грі унікальних ігрових механік, наявність більше однієї мови є технічно неможливою. Тому гра вийшла однією мовою – англійською, але там нема нічого настільки складного, щоб не зрозуміти», – розповів у коментарі dev.ua Павло Мар’яненко, геймдизайнер і Product Owner в Triomatica Games.

Проєкт доступний на ПК в Steam. Та на мобільних платформах в Apple AppStore та Google Play.