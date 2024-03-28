Левенський католицький університет на чолі з професором Кевіном Верстепеном проводять дослідження, у якому використовують штучний інтелект для того, щоб зробити пиво смачнішим. Про це пише The Guardian із посиланням на журнал Nature.

Верстепен каже, що штучний інтелект може допомогти розібратися в складних взаємозв’язках, пов’язаних зі сприйняттям аромату людиною.

«Пиво, як і більшість харчових продуктів, містить сотні різних ароматичних молекул, які вловлюються нашим язиком і носом, а потім наш мозок об’єднує їх в одну картинку. Однак сполуки взаємодіють одна з одною, тому те, як ми сприймаємо одну, також залежить від концентрації інших», – сказав професор.

Верстепен разом із командою дослідників проаналізували хімічний склад 250 комерційних сортів бельгійського пива 22 різних стилів, включаючи лагери, фруктове пиво, світле, західнофландрський ель і безалкогольне пиво.

Вони досліджували вміст алкоголю, pH, концентрацію цукру та присутність і концентрацію понад 200 інших різних сполук. Цим тестуванням займалася комісія з 16 учасників, які оцінили 250 сортів пива з 50 різними характеристиками, як-от смак хмелю, солодкість чи кислотність. Загалом цей процес тривав три роки.

Верстепен розповів, що невеликі зміни в концентраціях хімічних речовин можуть мати великий вплив. Він зазначив, що деякі речовини, які зазвичай сприймалися негативно, можуть мати позитивний вплив, якщо будуть присутні у менших концентраціях та будуть поєднані з іншими ароматичними сполуками.

Використовуючи зібрані дані, науковці створили модель штучного інтелекту, яка передбачає, яким пиво буде на смак, та оцінює його на основі складу. Ці результати пізніше використали для покращення комерційного пива, додаючи тоді складники, які ШІ вважав доречними та важливими для покращення смаку.

Дегустація показала, що штучний інтелект зміг покращити смак та оцінки алкогольного та безалкогольного пива. Верстепен зазначив, що найбільша користь від подібної моделі ШІ може бути у покращенні смаку саме безалкогольного пива.

Професор також зазначив, що людям не варто хвилюватися, що через штучний інтелект їхнє улюблене пиво зміниться. Він розповів, що ШІ лише може передбачити хімічні сполуки, які можуть оптимізувати пиво, але все решта й далі залежить від майстерності, рецептів та методів пивоваріння.