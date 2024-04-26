Університет штату Мен у США представив найбільший у світі полімерний 3D-принтер, який назвали Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0). Він здатен друкувати об’єкти розміром понад 29 м завдовжки, майже 10 м завширшки та 5,5 м заввишки. Про це пише Engadget.

FoF 1.0 може динамічно перемикатися між техніками друку, щоб відповідати різним аспектам складних завдань. Він придатний для низки галузей промисловості, зокрема житлового будівництва, інфраструктури та розробки військових транспортних засобів.

Більшість матеріалів, які друкує цей принтер, придатні для вторинної переробки. Тому за бажанням їх можна розбирати, подрібнювати та друкувати знову.

Ця технологія здається чудовим способом швидко побудувати велику кількість доступного житла. AP припускає, що принтер “одного дня може створити цілі райони”. Технічні характеристики вказують на те, що він зможе надрукувати скромний одноповерховий будинок приблизно за 80 годин.