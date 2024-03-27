Кен Левін, творець серії BioShock та засновник студії Ghost Story Games, розробників Judas, нарешті розкрив перші подробиці про гру та пояснив, що таке концепт «наративного LEGO» в інтерв’ю для IGN.

Judas, анонсована на The Game Awards 2022, це – сюжетний шутер від першої особи, в якому гравці беруть на себе роль дівчини Юда на космічному кораблі Майфлавер, який розпадається. Єдиний шанс вижити – це вкладати союзи з найлютішими ворогами. Саме у цих союзах та стосунках використовуватиметься концепт «наративного LEGO».

Judas за своєю суттю буде псевдопроцедурно згенерованим roguelike у світі, де кожне рішення гравця впливатиме на його стосунки з іншими персонажами та на побудову світу довкола нього.

Пояснюючи, як це все працює, Левін розповів, що розробники створювали невеликі елементи для кожного рівня, як-от репліки персонажів, твори мистецтва, текстури, зустрічі, лут, які всі є модульними частинами. Гравець може використовувати їх для того, щоб навчити гру створювати хороші рівні. І ці рівні змінюватимуться щоразу.

«Ми називаємо це псевдопроцедурним, тому що це не схоже на Minecraft, де все генерується за допомогою набору чистих математичних евристик. Ви створюєте всі ці дрібніші елементи у грі, а потім навчаєте гру, як створювати хороші рівні, по суті, і гарну історію, і, що найважливіше, реагувати на те, що ви робите», – розповів Левін.

Відповідаючи на питання про головну героїню, Левін розповів, що на відміну від ігор BioShock, де гравців закидувало у незнайомий світ, у Judas ви вже є частиною цього світу.

Розповідаючи про неї, Левін сказав, що Юда є причиною, чому космічний корабель розпадається, але не вдавався у подробиці, сказавши, що це буде частиною досвіду для гравців зрозуміти, чому ці події відбулися та чому її називають Юда.

Окрім Юди, іншими головними персонажами буде «велика трійка»: шерифа Том, біологиня Нефертіті та їхня дочка Хоуп. Залежно від того, кому вирішить допомагати гравець, реакція інших персонажів буде дещо поганою й це може мати наслідки у подальшому проходженні. Водночас це також дасть можливість для різноманітності досвіду від історії.

Попри всі потуги, у Judas не вдасться залишитися у хороших стосунках з усіма трьома й доведеться обирати сторону. Це може привести до того, що інші двоє будуть саботувати проходження, здавати Юду ворогам чи влаштовувати головній героїні інші проблеми.

«Дізнаватися про них, будувати дружбу й уявити, що це ви застрягли в цій ситуації в рятувальній шлюпці зі своїм найлютішим ворогом і вам доведеться дізнатися, можливо, те, що ви думали про них, припущення, які ви робили про них, були не зовсім вірними. Можливо, ви дізнаєтеся про те, через що їм довелося пройти, про їхні життєві труднощі та про те, як вони стали таким шипом у вашому боці, а ви стали шипом в їхньому. І це справді подорож відкриттям. Але у вас не будуть такі стосунки з усіма трьома під час одного проходження», – розповів розробник.

Зустрічі з цими персонажами можуть відбутися будь-де, адже вони голограми та не мають фізичного тіла, що додає до нелінійності гри. Вони не з’являтимуться у кат-сценах, розмова з ними може розпочатися будь-де, куди б не вирішив піти гравець. Одночасно може з’явитися навіть кілька цих персонажів та почати сперечатися один із одним.

Кен Левін також розповів, що через те, що гра нелінійна, вона вимагає дуже багато часу та ресурсів для тестування, тож дата релізу поки невідома. Проте раніше повідомлялось, що Judas має вийти до березня 2025 року.