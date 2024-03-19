Telegram отримав $330 млн інвестицій шляхом продажу облігацій. Про це заявив засновник месенджера Павєл Дуров, повідомляє TechCrunch.

Це сталося минулого тижня – невдовзі після того, як Дуров дав інтерв’ю виданню Financial Times. Зараз засновник Telegram заявив, що підписка на пропозицію облігацій була перевищена.

Серед учасників – «глобальні фонди найвищого калібру з бездоганною репутацією». Втім, про які саме фонди йдеться, наразі невідомо.

«Умови облігацій (з поправкою на ставку Федерального резерву) були найвигіднішими для Telegram за всю історію нашої компанії», – зазначив Павєл Дуров.

За інформацією видання, поточна прибутковість облігацій складає 7,7%. Термін погашення настає або в 2026 році, або коли Telegram вийде на біржу – залежно від того, що станеться раніше. Облігації були випущені за ціною $91 порівняно з $78 попереднього випуску.

У нещодавньому інтерв’ю Павєл Дуров заявив, що Telegram зараз має 900 мільйонів активних користувачів на місяць та планує IPO. Також він повідомив, що Telegram наближається до прибутковості – це може статися наступного року, якщо не цього.