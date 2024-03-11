Telegram зараз має 900 мільйонів активних користувачів на місяць. На початку 2021 року їх було близько 500 млн. Про це Financial Times розповів засновник месенджера Павєл Дуров.

Також він повідомив, що Telegram наближається до прибутковості. За його словами, це може статися наступного року, якщо не цього.

Водночас Павєл Дуров зауважив, що компанія «отримала оцінку понад $30 млрд» від потенційних інвесторів, але виключив продаж платформи, оскільки вона вивчає можливість майбутнього IPO.

«Основна причина, чому ми почали монетизувати, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними, – сказав Павєл Дуров. – Взагалі кажучи, ми бачимо цінність [IPO] як засобу демократизації доступу до вартості Telegram».

За словами двох обізнаних людей, Telegram, ймовірно, прагнутиме до лістингу в США, як тільки компанія вийде на прибутковість і ринкові умови стануть сприятливими.

Засновник месенджера не став коментувати часові рамки або можливе місце IPO, але сказав, що Telegram «вивчив кілька варіантів».

До слова, в лютому цього року у розвідці України визнали, що Telegram містить низку загроз для безпеки нашої країни. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що з огляду на це треба шукати варіанти розв’язання проблеми.

Натомість у Telegram заперечили звинувачення на свою адресу. Представник компанії Ремі Вон заявив, що «Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів по всьому світу».