Міністерство цифрової трансформації анонсувало розширення мапи інтернет-провайдерів, які працюють під час тривалих знеструмлень. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри у Telegram.

Йдеться про мапу, яку було створено спільно з ЛУН.Місто восени минулого року. Вона допомагає перевірити, чи може провайдер забезпечити доступ до інтернету до 72 годин без електроенергії.

“Раніше мапа працювала для мешканців Київської, Одеської та Львівської областей. Тепер масштабуємо на всю Україну”, – зазначили в Мінцифри.

Важливою перевагою мапи називають можливість перевірити оцінки інших користувачів і дізнатися, чи справді працює інтернет під час знеструмлень протягом того часу, який зазначив провайдер.

“Через ворожі обстріли енергосистема України – під постійними атаками. У частині областей уже відбуваються планові відключення електроенергії, а доступ до інтернету має бути завжди, щоб залишатися на звʼязку з рідними”, – підкреслили в Мінцифри.

Тут також закликали провайдерів, які забезпечують інтернет понад 4 годин в умовах знеструмлень, долучатися до інтерактивної мапи. Для цього треба написати на пошту [email protected], вказати у темі листа “Стійка Україна” та зазначити всю необхідну інформацію про роботу.