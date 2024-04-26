Протягом 2023 року в роумінгу за кордоном реєструвалися 8,1 млн абонентів “Київстар”, із них майже 3 млн користувалися послугою “Роумінг як вдома” за такими самими тарифами, як в Україні. Про це свідчать щорічні дані компанії.

Інформація “Київстару” демонструє кількість абонентів, які протягом року бодай раз зареєструвалися в роумінгу за кордоном. До п’ятірки країн за кількістю абонентів “Київстар”, які перебували у роумінгу впродовж 2023 року, потрапили:

Польща – 3,7 млн;

Німеччина – 1,5 млн;

Румунія – 1,1 млн;

Чехія – 1 млн;

Угорщина – 0,8 млн.

Послугу “Роумінг як вдома” запровадили на початку повномасштабної війни, щоб підтримати українців, які вимушено перебувають за кордоном.

Відповідно до неї, достатньо сплачувати за тариф як в Україні – і абонент отримає можливість користуватися пакетним обсягом хвилин і SMS. А для інтернету йому нарахують окремий пакет мегабайтів у роумінгу. У 2023 році цією послугою скористалось понад 2,9 мільйона абонентів.

Ці абоненти в середньому використали 5,4 ГБ мобільного інтернету на місяць, що на 40% більше ніж на початку року, коли середнє споживання становило 3,4 ГБ на одного абонента.

“Завдяки цій послузі отримувати мобільний зв’язок можна за такими самими тарифами, як і в Україні, в 27 країнах світу. Послуга “Роумінг як вдома” дуже популярна серед наших абонентів, і ми плануємо її подальший розвиток протягом 2024 року”, – зазначив керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин у “Київстар” Олександр Галушко.

Окрім цього, дані компанії свідчать, що 249 тисяч абонентів “Київстар” користуються послугою “Ідеальний роумінг”, яка діє майже по всьому світу.