Оригінальна трилогія ігор S.T.A.L.K.E.R.: The Legends of the Zone, до якої входить Shadow of Chornobyl, Clear Sky та Call of Prypiat сьогодні вперше виходить на Xbox One і PlayStation 4.

Ігри також будуть повністю доступні для консолей поточного покоління завдяки функції зворотної сумісності.

У розробці портів на консолі компанії GSC Game World допомагала студія MATABOO. У версіях для консолей буде новий інтерфейс та керування, оновлена візуальна складова, адаптована система стрільби, досягнення та інше.

GSC також одразу поділилась планами майбутнього розвитку оригінальної трилогії. Так незабаром ігри отримають офіційну підтримку модів через mod.io. Гравці на Xbox та PlayStation зможуть створювати власні модифікації на ПК і встановлювати їх на консолях.

Далі в планах буде патч поточного покоління для PlayStation 5 та Xbox Series X|S, який ще раз покращить графіку та оптимізацію, а також міститиме додаткові функції. Його планують випустити до кінця року.

Також GSC розповіли, що хоч сьогодні нічого не розповіли про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, фанатів чекає видатна демонстрація гри влітку.

Всі три тайтли доступні у цифровому вигляді за $39.99 в наборі в Xbox Store та PlayStation Store, а також їх можна придбати окремо — кожен за $19.99.