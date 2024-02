На тлі ШІ-лихоманки акції NVIDIA ростуть як на дріжджах. Компанія збільшила дохід на 256% та навіть стала на час дорожчою за Amazon і Google. На сайті Visual Capitalist порахували скільки б ви могли заробити на акціях NVIDIA, якби вклали $5 000 у різні періоди існування компанії.

Якби ви купили акції NVIDIA на $5 000 у 2000 році, коли вони коштували $0,77 за штуку, зараз би їх вартість складала $4 718 052 (станом на 15 лютого 2024 р.). $5 000 з 2010 р. (вартість акцій $3,85) перетворилися б у $943 610. $5 000 з 2015 р. (вартість акцій $4,80) – у $756 854.

Навіть у 2020 р. не пізно було купувати NVIDIA. $5 000 вкладені 4 року тому (вартість акцій $59,11) перетворилися б у $61 460. У 2023 р. прибуток знизився, бо акцій, «підкачані» ШІ, коштували вже $195,37, але все одно можна було б потроїти гроші, перетворивши $5 000 на $18 595. А ви кажете Bitcoin, ось де справжнє золоте дно.

Бонус. Зміна капіталізації Intel та NVIDIA за останні 10 років. Sic transit gloria mundi.

