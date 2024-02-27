Вартість Bitcoin оновила максимум за два роки та на торгах в Азії досягла $57,036 тис. Цьому сприяла активність з боку великих гравців, повідомляє Reuters.

Вартість криптовалюти зросла на понад 10% за дві сесії після повідомлення фірми MicroStrategy, яка займається розробкою програмного забезпечення та паралельно є криптоінвестором. Компанія заявила, що недавно придбала близько 3000 біткойнів на суму $155 млн.

Своїй популярності Bitcoin також завдячує нещодавньому схваленню у США біржових фондів (ETF), що володіють біткойнами. У понеділок обсяги торгів у деяких із цих фондів різко зросли. Піднялися також і компанії, пов’язані з криптовалютами.

«… попит, викликаний американськими спотовими ETF, здається, невблаганний», – заявив керівник відділу партнерства в Азії в Keyrock Джастін д’Анетан.

Нагадаємо, що в лютому Bitcoin виріс у ціні на 32% та досягнув найбільшого місячного приросту з січня 2023 року.