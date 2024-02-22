NVIDIA повідомила, що її результати за IV квартал 2023 фінансового року перевищили очікування Wall Street. Про це пише CNBC.

Аналітики Wall Street очікували, що дохід компанії складе $20,62 млрд, в той час, як фактичний результат – $22,10 млрд. Заробіток з однієї акції експерти прогнозували на рівні $4,64, насправді цей показник склав $5,16.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $12,29 млрд за вказаний квартал. Це – на 769% більше, ніж роком раніше.

У теперішньому кварталі NVIDIA очікує дохід в $24 млрд, водночас аналітики оцінюють потенційний дохід у $22,17 млрд.

Загальний дохід NVIDIA зріс на 265% порівняно з минулим роком. Основним чинником цього став продаж графічних процесорів для серверів компанії, які займаються ШІ.

В особливості добре продавались процесори Hopper, одним з найпопулярніших серед яких є H100. Попри це, компанія думає, що на наступне покоління процесорів B100 буде дефіцит.