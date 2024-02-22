NVIDIA повідомила, що її результати за IV квартал 2023 фінансового року перевищили очікування Wall Street. Про це пише CNBC.
Аналітики Wall Street очікували, що дохід компанії складе $20,62 млрд, в той час, як фактичний результат – $22,10 млрд. Заробіток з однієї акції експерти прогнозували на рівні $4,64, насправді цей показник склав $5,16.
Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $12,29 млрд за вказаний квартал. Це – на 769% більше, ніж роком раніше.
У теперішньому кварталі NVIDIA очікує дохід в $24 млрд, водночас аналітики оцінюють потенційний дохід у $22,17 млрд.
Загальний дохід NVIDIA зріс на 265% порівняно з минулим роком. Основним чинником цього став продаж графічних процесорів для серверів компанії, які займаються ШІ.
В особливості добре продавались процесори Hopper, одним з найпопулярніших серед яких є H100. Попри це, компанія думає, що на наступне покоління процесорів B100 буде дефіцит.
«Ми раді, що постачання продуктів архітектури Hopper покращується. Попит на Hopper залишається дуже високим. Ми можемо очікувати, що пропозиції наших продуктів наступного покоління будуть обмежені, оскільки попит значно перевищує пропозицію», — сказав головний фінансовий директор команії Колетт Кресс.
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