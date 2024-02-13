Ринкова вартість NVIDIA перевершила ринкову вартість Amazon і Google, хоча і ненадовго, досягнувши ринкової капіталізації в $1,83 трлн з вартістю акцій понад $740. Для порівняння, Alphabet (материнська компанія Google) могла похвалитися приблизно $1,82 трлн, а Amazon – $1,8 трлн на той же час. Про це пише 80LV.

Після завершення торгів NVIDIA опинилася нижче двох інших технологічних гігантів, але той факт, що вона змогла так високо підскочити, вражає, враховуючи, що в жовтні 2022 року її вартість становила лише 300 мільярдів доларів. Зараз ринкова капіталізація NVIDIA становить $1,784 трлн, Amazon – $1,790 трлн, а Alphabet – $1,841 трлн.

Найбільший вплив на вартість NVIDIA мають її ШІ-підрозділи. Компанія створює найпопулярніші чипи для генеративного штучного інтелекту.

За даними Forbes, зростання акцій компанії на 17 000% за останнє десятиліття “є найкращим показником серед усіх акцій S&P 500, що майже втричі перевищує прибутковість срібного призера та конкурента Advanced Micro Devices(AMD). Інвестиції в 1000 доларів у Nvidia десять років тому зараз коштують близько 175 000 доларів”.

Станом на зараз перше місце в рейтингу вартості посідає Microsoft ($3,085 трлн), за нею йдуть Apple ($2,889 трлн) і Saudi Aramco ($2,049 трлн).