Генеральний директор Arrowhead Йохан Пілстедт заявив в соціальній мережі X, що сервери Helldivers 2 тепер здатні вмістити до 800 000 гравців, втім у пікові години все ще можуть спостерігатись «легкі» черги для входу в гру.

We expect the @helldivers2 servers to hit the 800,000 CCU max capacity in 3-4 hours. There might be light queues to get in at peak. Also, how crazy is this message from a studio of ~100 devs? 🤟 — Pilestedt (@Pilestedt) February 24, 2024

Helldivers 2 зазнала значних проблем із серверами після свого вибухового запуску на PlayStation 5 та ПК. Пілестедт радив навіть утриматися від купівлі гри, поки проблеми не будуть вирішені. Але розробник, схоже, справляється з проблемами.

Пілестедт пише, що Arrowhead тепер готова почати думати про поліпшення гри іншими, не пов’язаними з проблемами на сервері способами. Arrowhead ще не оголосили дорожню карту контенту для Helldivers 2, але директор студії обіцяє багато цікавого.

Нагадаємо, розробники Helldivers 2 вважають, що ігри мають заслужити право на монетизацію, крім того, вони не планують додавати до Helldivers 2 PvP-режим через його надмірну токсичність.