Генеральний директор Arrowhead Йохан Пілстедт заявив в соціальній мережі X, що сервери Helldivers 2 тепер здатні вмістити до 800 000 гравців, втім у пікові години все ще можуть спостерігатись «легкі» черги для входу в гру.

We expect the @helldivers2 servers to hit the 800,000 CCU max capacity in 3-4 hours. There might be light queues to get in at peak.

Also, how crazy is this message from a studio of ~100 devs? 🤟

— Pilestedt (@Pilestedt) February 24, 2024