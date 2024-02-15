Гравці кооперативного шутера Helldivers 2 не можуть вдосталь насолодитися дружнім вогнем у грі та хочуть отримати повноцінний PvP-режим. Але гендиректор Arrowhead Йохан Пілестедт в X сказав, що цього ніколи не буде.

PvP-режим, у якому гравці можуть змагатися один з одним, звучить логічним для подібних ігор, але він має й свої недоліки, одним із яких є надмірна токсичність. Це – основна причина, чому Йохан Пілестедт відмовляється його додавати.

«Ми ніколи не додамо PvP-режим. Це для того, щоб зменшити кількість токсичних елементів у спільноті. Ми хочемо мати середовище з підтримкою та веселощами, де ми усі зможемо битися на одній стороні», – написав Йохан.

Інший користувач відповів Йохану, що він просто злякався, натомість Пілестедт підкреслив, що розробники просто не хочуть токсичності, яку несе за собою PvP-режим. Гравцям, які хочуть змагальні режими, він порадив пошукати інші ігри.

Helldivers 2 встановила рекорд із понад 200 тисячами одночасних гравців у Steam, обігнавши всі попередні релізи PlayStation Studio на ПК більше ніж вдвічі. Гра заробила багато чудових відгуків як від критиків, так і самих гравців, а Arrowhead Game Studios шукають ще більше розробників для підтримки проєкту.