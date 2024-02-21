Студія Arrowhead, яка є розробником Helldivers 2, анонсувала патч для гри на PlayStation 5 та ПК вже цього тижня. Він має розв’язати найсерйозніші проблеми, з якими стикається гра. Серед них – проблеми з входом у систему, пошуком гравців та навантаження на сервер.

Перше з оновлень анонсували до виходу 20 лютого. Проте Arrowhead попередила гравців, що воно не вирішить усіх проблем одразу.

Успіх Helldivers 2 на релізі призвів до вражаючого онлайну в 400 000 гравців і це тільки в Steam. Але гра виявилася не готовою до такого успіху, тож сервери гри не витримують.

З огляду на це, гендиректор студії Йохан Пілестедт в мережі X відповів одному з користувачів, що, можливо, зараз не найкращий момент витрачати гроші на Helldivers 2.

«Якщо у вас немає грошей, придбайте її [Helldivers 2] пізніше. Хоч ми створили дійсно цікаву гру, варто зачекати, поки сервери зможуть підтримувати пропускну спроможність. Я маю на увазі, що як генеральний директор я, звичайно, хочу, щоб гра була максимально прибутковою, але якщо ви витратили свої останні гроші і застрягли в черзі на сервер, я б 💔», – пише Пілестедт.

Гендиректор студії вже не вперше відверто спілкується з гравцями. Раніше він писав, що ігри мають заслужити право на монетизацію, а також, що в студії не планують додавати до Helldivers 2 PvP-режим через його надмірну токсичність.