Креативний директор Helldivers 2 і генеральний директор Arrowhead Йохан Пілестедт вважає, що ігри повинні “заслужити право на монетизацію”, додавши, що, хоча гравці можуть “підтримувати гру”, купуючи мікротранзакції, Arrowhead “ніколи нікого не примушує до цього”.

Саме цими словами Пілестедт відповів на твіт, в якому гравець вказав, що “так багато ігор в кінцевому підсумку вмирають, тому що вони женуться за грошима замість веселощів і великої бази гравців”.

Враховуючи, що в Helldivers 2 наявний Battle Pass “Warbonds” ціною в 10$ з доступом до екслюзивної зброї та ігрового спорядження, можна зробити висновок, що Пілестедт вважає свою гру достойною монетизації.

Гравці переважно не проти – рейтинг гри на Metacritic становить 8.1/10. На третій день після релізу кількість гравців в Helldivers 2 сягнула 155 тис. Це найвищий показник для ігор PlayStation Studios за весь час. Steam-рейтинг гри станом на зараз 74/100 на основі 28 тис. відгуків.