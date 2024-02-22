Після запуску нових електричних моделей Volvo EX30, Volvo EX90, Volvo EМ90, компанія Volvo фактично почала формування нової лінійки, індексація якої починається на літеру «Е»: логічно, що це виключно електромобілі.

А тому вдруге логічно, що й інші вже існуючі електромобілі Volvo отримали нові позначення. Саме так з’явились нові електромобілі Volvo EC40 та Volvo EX40 – які являють собою ніщо інше, як вже відомі моделі Volvo C40 та Volvo XС40 відповідно. Також зміна індексації дозволила прибрати слово Recharge з назви.

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До появи двох «нових» моделей Volvo EC40 та Volvo EX40, компанія підготувала порцію невеличких оновлень. По-перше, це пакет Performance для топверсій з двома моторами та повним приводом. Цей пакет дозволяє підвищити потужність з відмітки 408 к.с. до 442 к.с., а також передбачає нові налаштування педалі акселератора – відгуки на натискання мають бути більш активними.

По-друге, для новинок запускається версія Black Edition. Відповідно до назви, така версія вирізняється чорним кольором кузова, чорними логотипами, а також чорними 20-дюймовими колісними дисками.

Продажі електромобілів Volvo EC40 та Volvo EX40 вже незабаром розпочнуться в Європі, після чого новинки можуть приїхати і в Україну.