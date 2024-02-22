Після запуску нових електричних моделей Volvo EX30, Volvo EX90, Volvo EМ90, компанія Volvo фактично почала формування нової лінійки, індексація якої починається на літеру «Е»: логічно, що це виключно електромобілі.

А тому вдруге логічно, що й інші вже існуючі електромобілі Volvo отримали нові позначення. Саме так з’явились нові електромобілі Volvo EC40 та Volvo EX40 – які являють собою ніщо інше, як вже відомі моделі Volvo C40 та Volvo XС40 відповідно. Також зміна індексації дозволила прибрати слово Recharge з назви.

Volvo EX40
Volvo EX40
Електромобілі Volvo EC40 та Volvo EX40
Volvo EX40
Volvo EX40
Volvo EC40

До появи двох «нових» моделей Volvo EC40 та Volvo EX40, компанія підготувала порцію невеличких оновлень. По-перше, це пакет Performance для топверсій з двома моторами та повним приводом. Цей пакет дозволяє підвищити потужність з відмітки 408 к.с. до 442 к.с., а також передбачає нові налаштування педалі акселератора – відгуки на натискання мають бути більш активними.

По-друге, для новинок запускається версія Black Edition. Відповідно до назви, така версія вирізняється чорним кольором кузова, чорними логотипами, а також чорними 20-дюймовими колісними дисками.

Продажі електромобілів Volvo EC40 та Volvo EX40 вже незабаром розпочнуться в Європі, після чого новинки можуть приїхати і в Україну.